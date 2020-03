Eintracht Frankfurt confirma primeiro caso de Covid-19

Hoje às 22:23 Facebook

Em comunicado, o Eintracht Frankfurt, onde atuam os internacionais portugueses André Silva e Gonçalo Paciência, confirmou um teste com resultado positivo a Covid-19 a um jogador. No entanto, o nome do jogador infetado pelo novo coronavírus não foi divulgado.

"Depois de o jogador se queixar de mal estar e dos sintomas típicos da doença, fez-se um teste. O resultado foi positivo", pode ler-se.

Todos os jogadores da equipa onde atuam os internacionais portugueses André Silva e Gonçalo Paciência foram mandados para casa em quarentena, bem como a equipa técnica.