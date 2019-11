Eintracht Frankfurt promove ação contra racismo e discriminação

Hoje às 16:51 Facebook

O Eintracht Frankfurt, dos portugueses Gonçalo Paciência e André Silva, vai promover uma ação contra o racismo e discriminação, que principiará sábado no jogo do campeonato alemão com o Wolfsburgo.

Com a hashtag #PlatzfürVielfalt ("Lugar para a diversidade") estampada na camisola, a mensagem é a de que "a diversidade e a inclusão são de importância central, não apenas no desporto, mas também na vida empresarial". A campanha consiste também na colocação, abaixo da mensagem, das bandeiras das nacionalidades de todos os futebolistas da equipa, com a de Portugal a ser uma delas.

Em março deste ano, o Eintracht Frankfurt já tinha promovido uma ação similar, com o evento interativo de recrutamento profissional denominado "Cartão Vermelho Contra o Preconceito".