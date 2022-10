Nuno A. Amaral, em Leverkusen Hoje às 23:29 Facebook

F. C. Porto volta a bater o Bayer Leverkusen e ganha balanço na luta pelos oitavos. Diogo Costa defendeu penálti. Galeno e Taremi marcaram os golos

Foi uma noite perfeita para o F. C. Porto em Leverkusen. Depois de saber que Atlético de Madrid e Brugge tinham empatado na capital espanhola, a equipa de Sérgio Conceição não desperdiçou a oportunidade de se isolar no segundo lugar do Grupo B da Champions e o objetivo de passar aos oitavos de final ficou mais perto.