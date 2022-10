Convocados do F. C. Porto com duas baixas de peso

JN/Agências Hoje às 18:20 Facebook

João Mário regressou esta sexta-feira à convocatória do ​​​​​F.C. Porto para a deslocação ao Santa Clara, no sábado, da 11.ª jornada da Liga, numa lista desfalcada de Stephen Eustáquio, suspenso, e Gabriel Veron, lesionado de última hora.

Para além da inaptidão do defesa e capitão Pepe, ainda em recuperação de uma entorse no joelho esquerdo, o lateral direito João Mário falhou por castigo a goleada na visita aos belgas do Club Brugge (4-0), na quarta-feira, em jogo da quinta e penúltima jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, que ajudou a assegurar o acesso aos oitavos de final.

Nessa partida foi titular o médio canadiano Stephen Eustáquio, que está suspenso para o duelo em Ponta Delgada, devido à expulsão com duplo cartão amarelo durante a derrota caseira no clássico com o Benfica (0-1), em 21 de outubro, para a 10.ª jornada da I Liga.

O avançado brasileiro Gabriel Veron tinha sido suplente utilizado em Bruges, mas passou hoje a integrar o boletim clínico do F.C. Porto, com uma mialgia de esforço na coxa direita, falhando, assim, a viagem dos campeões nacionais ao final desta tarde para os Açores.

Os dragões, que estão no segundo lugar, com 22 pontos, a seis do líder invicto Benfica, visitam o Santa Clara, 16.º e antepenúltimo, com oito, no sábado, às 14.30 horas locais (15.30 horas em Portugal continental), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, em duelo da 11.ª jornada do campeonato, com arbitragem de Artur Soares Dias, da associação do Porto.

Lista dos 23 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Samuel Portugal.

- Defesas: João Mário, Rodrigo Conceição, David Carmo, Fábio Cardoso, Iván Marcano, Zaidu e Wendell.

- Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Bruno Costa, Otávio, André Franco e Bernardo Folha.

- Avançados: Gonçalo Borges, Galeno, Pepê, Danny Loader, Mehdi Taremi, Toni Martínez e Evanilson.