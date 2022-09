Eixo central do Braga renovado para o ataque ao Malmo

Artur Jorge vai promover duas alterações no eixo defensivo do Braga, para a visita ao Malmo, a contar para a primeira jornada do Grupo D da Liga Europa. Bruno Rodrigues e Paulo Oliveira substituem Tormena e Niakaté

O jogo terá início às 17.45 horas, no Elena Stadium (Suécia), com arbitragem do croata Duje Strukan.

Braga: Matheus; Fabiano, Paulo Oliveira, Bruno Rodrigues e Sequeira; Al Musrati, André Horta, Diego Lainez e Ricardo Horta; Vitinha e Abel Ruiz

Treinador: Artur Jorge

Suplentes: Banza, Dinis Pinto, Borja, André Castro, Djaló, Rodrigo Gomes, Gorby, Hernâni, Hornicek, Uros Racic, Serdar Saatci e Tiago Sá