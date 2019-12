"El Clásico": Barcelona e Real lutam pela liderança

Hoje às 16:28 Facebook

Barcelona e Real Madrid disputam a maior rivalidade do futebol espanhol esta quarta-feira, dia 18 de dezembro, e as expectativas para o duelo estão novamente elevadas, depois de um Real Madrid apagado na temporada passada.

Barcelona e Real Madrid vão-se encontrar frente a frente na quarta-feira, dia 18 de dezembro, naquela que é uma das maiores rivalidades da história do futebol. O "El Clásico" já viveu momentos históricos desde o regresso de Luís Figo a Camp Nou, onde foi "atacado" com objetos, incluindo uma cabeça de porco. Destacam-se ainda os aplausos dos adeptos merengues à exibição de Ronaldinho, o hat-trick de Messi no Bernabéu, a rivalidade entre este e Cristiano Ronaldo marcada pela disputa de golos, o duelo entre Mourinho e Guardiola, as goleadas "blaugranas". Enfim... É difícil escolher o melhor momento.

Para apimentar ainda mais a partida, as duas equipas encontram-se em igualdade pontual, depois de empatarem os jogos realizados na última jornada. O Barcelona sofreu um empate em casa da Real Sociedad, onde raramente vence lá, e o Real Madrid não passou no teste em casa do Valência, tendo marcado o golo do empate na última jogada do encontro. Com 16 jogos realizados, ambos levam 35 pontos, o Barcelona é o melhor ataque da prova, com 43 golos marcados e o Real a segunda melhor defesa com 12 sofridos, apenas atrás do Atlético de Madrid (10) e bem abaixo do conjunto "blaugrana" (20). Os merengues têm 33 tentos e só perderam um jogo até ao momento.

Vinícius Jr e Rodrygo são dois jovens brasileiros em destaque no Real Madrid Foto: REUTERS/Piroschka van de Wouw

O Real Madrid está bem melhor em relação à época passada, na qual terminou 21 pontos atrás do campeão Barcelona, com apenas 63 golos marcados e 46 sofridos, um número surpreendente para a realidade do clube. Neste momento, quase com metade dos jogos realizados, sofreram apenas doze. Os blancos procuram dar a volta e esquecer a última época e lutam contra um Barcelona inconstante para a conquista da La Liga. Os culés conquistaram oito campeonatos nos últimos onze anos, sendo que os merengues venceram dois e os colchoneros outro. O domínio nacional do Barcelona é evidente, embora o Real Madrid tenha mais sucesso na Liga dos Campeões nos últimos tempos, com três conquistas seguidas, entre 2016 e 2018.

Messi e Suárez são dois goleadores do "El Clásico" Foto: EPA/Juanjo Martin

O Barcelona tem-se evidenciado nos últimos anos na liga espanhola e geralmente termina com uma diferença de pontos considerável. Uma das razões para isso é a vantagem nos duelos com o Real Madrid. Nos últimos 12 encontros entre ambos a contar para a La Liga, o Barcelona levou a melhor por oito vezes, enquanto os madridistas venceram apenas por duas, além de dois empates. Apesar disso, os clássicos com Cristiano Ronaldo tinham outro sabor e o astro português fazia a diferença, mesmo tendo apanhado um historial negativo nos duelos, liderou a equipa a vitórias em jogos na Copa del Rey e na Supertaça Espanhola, tal como no campeonato.

Cristiano Ronaldo marcou 18 golos no "El Clásico" Foto: Global Imagens/Jorge Monteiro

Desde a saída de Cristiano Ronaldo, já foram realizados quatro "El Clásico" na liga espanhola. O Barcelona venceu três e o outro ficou empatado a duas bolas. Duas das vitórias dos culés foram expressivas e sem dar hipótese ao rival (5-1 e 3-0).

Jogadores a acompanhar

Lionel Messi foi considerado o melhor jogador do mundo pela 6.ª vez Foto: REUTERS/Albert Gea

É nestes jogos que aparecem os grandes jogadores e Messi não foge à regra. Em 41 jogos contra o Real Madrid tem 26 golos marcados e 14 assistências, sendo o líder de ambas as estatísticas na história do "El Clásico". Sabe-se que com Messi em campo o Barcelona é mais forte, apesar de não ter jogado devido a lesão, na goleada por 5-1, na época transata. Posto isto, é um Real Madrid mais forte e Messi terá que estar à altura para ajudar a equipa da Catalunha a somar os três pontos. O craque argentino já contribuiu para 18 golos esta temporada na liga espanhola: marcou doze e fez seis assistências.

Karim Benzema é o melhor marcador do campeonato, juntamente com Messi Foto: REUTERS/Susana Vera

É o jogador com maior rendimento do Real Madrid desde a saída de Cristiano Ronaldo e consegue ser o goleador e o criador de jogo simultaneamente. É um dos intocáveis de Zinedine Zidane e tem estado em grande plano esta temporada. Karim Benzema marcou doze golos no campeonato, ou seja, 36% dos golos dos merengues na liga e o jogador que o segue tem apenas quatro. É uma das esperanças dos blancos para arrecadar uma vitória em Camp Nou.

Como vão atuar as equipas

O Barcelona tem duas baixas de peso. Uma delas é Ousmane Dembélé, que já não é de agora e encontra-se num plano de recuperação. A outra é o médio Arthur, que é regularmente titular, e já falhou os últimos três jogos. Ivan Rakitic tem dado conta do recado e será opção para a partida de quarta.

Onze provável: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Busquets, Frenkie de Jong, Rakitic, Messi, Griezmann e Suárez

O Real Madrid tem um vasto leque de lesionados para o jogo mais importante da época até ao momento. Marco Asensio é uma delas, mas esse não é novidade e deve falhar o resto da temporada.

Eden Hazard também é baixa e vai falhar a oportunidade de disputar o primeiro duelo contra o Barcelona, devido a uma fratura no tornozelo. O regresso está previsto para o início do ano 2020, assim como James Rodríguez. Lucas Vásquez também ficará de fora mais um mês e Marcelo recupera de um problema no gémeo. Ferland Mendy está de regresso depois de uma suspensão e pode ser opção para o lugar do lateral brasileiro.

Onze provável: Courtois; Carvajal, Sérgio Ramos, Varane, Mendy, Kroos, Modric, Valverde, Isco, Rodrygo e Benzema.