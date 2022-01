"El Toro" inspirado derruba portão de acesso à Europa

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 23:01 Facebook

Gilistas igualam melhor pontuação de sempre à 17.ª jornada. Pepa deu corpo às balas no final

Um era pouco, dois poderia ser bom, três nunca seriam demais, mas, no fim, foram cinco os golos que animaram o dérbi minhoto que pegou fogo dentro e fora do relvado. Depois de 75 minutos de domínio gilista (vantagem de 3-0), os vimaranenses ganharam nova vida com os golos de Nélson da Luz (79 m) e Marcus Edwards (87) - este último expulso aos 90 - e a incerteza pairou no ar.

No final, saíram os galos a sorrir, num fecho de ronda que valeu festejos a dobrar: igualaram a melhor pontuação de sempre no campeonato à 17.ª jornada - só o tinham feito em 2002/2003 - e ainda subiram ao quinto lugar, o primeiro que dá acesso aos lugares europeus.

Para esse incrível feito, em muito contribuiu Fran Navarro. O "El Toro" esteve de faro apurado na frente (bisou) e chegou aos 11 golos na Liga, que valem presença no pódio dos mais certeiros.

Quanto ao Vitória, que ainda chegou a sonhar, voltou a ser infeliz (não vence há três jornadas) e teve de enfrentar a fúria da claque. Tanto Pepa como a equipa estiveram olhos nos olhos com a massa adepta no final do encontro.

