Ele joga no Famalicão, ela no Leixões: são irmãos e estão em seleções diferentes

Erica e Dinis Parkison são irmãos, jogam futebol no Leixões e Famalicão, respetivamente, mas estão em seleções diferentes.

São irmãos, ela é jogadora da equipa sub-16 do Leixões SC. Ele é jogador dos sub-19 do Famalicão, que lidera a fase de campeão do campeonato nacional de juniores. Ela é a Erica, de 14 anos, ele o Denis, de 17. Ela joga na seleção de Inglaterra e ele foi chamado para representar a...do Japão. Baralhado?

Se acrescentarmos o facto do pai ser inglês, se ter casado com uma japonesa e de terem vivido em Singapura até há um punhado de anos, todos os condimentos estão reunidos para contar uma história, cujos mais recentes capítulos passam por Portugal e começaram com um campus da Dragon Force, naquele país asiático. "Nasci no Japão, vivi em Singapura a minha infância toda e com 12 anos vim para Portugal com a minha família. Os meus pais queriam trabalhar na Europa, o meu pai já estava na Ásia há muitos anos, antes de eu nascer, e queríamos experimentar uma cultura diferente", contou, ao JN, Denis Parkinson. "Vir para Portugal foi uma coincidência, mas os estágios organizados em Singapura levaram muitos jovens, como eu, a experimentar outros clubes na Europa. Quero chegar ao topo em Portugal, sonho jogar na Liga portuguesa e um dia saltar para a Premier League", acrescentou o miúdo sardento, de olhos não completamente rasgados, fruto de uma grande mistura exótica de géneses.