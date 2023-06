Eleição do presidente da MAG da Liga marcada para 23 de junho

JN/Agências Hoje às 16:04 Facebook

A eleição intercalar do presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), motivada pela demissão de Mário Costa, vai realizar-se em 23 de junho, anunciou o organismo, em comunicado.

"A Liga Portugal informa que irá realizar-se no próximo dia 23 de junho de 2023 uma Assembleia Geral para eleição intercalar do presidente da Mesa da Assembleia Geral para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27", informou a LPFP, adiantando que as candidaturas devem ser entregues até 19 de junho.

A eleição vai realizar-se na sede da Liga de clubes, no Porto, menos de um mês depois da tomada de posse dos órgãos sociais para o último mandato de Pedro Proença como presidente do organismo, na sequência da renúncia ao cargo de Mário Costa, comunicada na quarta-feira, durante uma reunião de urgência.

Em causa está a investigação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a Mário Costa e à academia de futebol à qual está ligado, em Riba D'Ave, concelho de Famalicão, distrito de Braga, por suspeitas de tráfico de seres humanos.

A Procuradoria-Geral Regional do Porto especificou na quarta-feira que foram 33 os menores retirados da academia de futebol, tendo ainda outros adultos sido encaminhados para unidades de abrigo.

Em nota publicada na sua página, aquela procuradoria refere que os menores foram retirados após intervenção articulada das entidades competentes e "por se encontrarem em situação de perigo".

Segundo fonte do SEF, foram identificados 114 futebolistas, oriundos da América de Sul, África e Ásia e estarão todos em situação irregular no país.