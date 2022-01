Eleições do V. Guimarães marcadas para 5 de março

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:41 Facebook

As listas devem ser apresentadas ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral até às 18 horas do próximo dia 3 de fevereiro e assinadas por um mínimo de 300 sócios efetivos.

O ato eleitoral do Vitória de Guimarães para o triénio 2022/2025 decorrerá no próximo dia 5 de março, entre as 9 e as 19 horas, no pavilhão da unidade vimaranense.

As listas concorrentes devem ser apresentadas ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral até às 18h00 do próximo dia 3 de fevereiro e assinadas por um mínimo de 300 sócios efetivos, devidamente identificados pelo respetivo nome, número de sócio, e número do documento de identificação civil, os quais deverão ter a quota n.º 01/2022 paga.

Até ao momento, apenas António Miguel Cardoso, que no último ato eleitoral foi segundo classificado, reunindo a confiança de 2202 associados, com 31,1% dos votos, assumiu ser candidato. "Mais Vitória" será o lema da sua campanha.

O voto presencial será exercido recorrendo ao boletim em papel. Será admitido o voto por correspondência de sócios que residam fora de Guimarães, desde que estes manifestem até às 18h30 horas do dia 18 de fevereiro de 2022, junto da Direção, o desejo de votar por esse modo.