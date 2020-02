Eleições no F. C. Porto marcadas para 18 de abril

Hoje às 13:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto vai a votos no dia 18 de abril, para escolher os corpos sociais para o quadriénio 2020/2024, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Manuel de Matos Fernandes. Pinto da Costa, que irá concorrer a um 15.º mandato à frente dos dragões, e eventuais rivais têm até 19 de março para formalizarem as candidaturas.

O prazo para entrega dos nomes dos candidatos às presidências da Mesa da Assembleia Geral (MGA), Direção e Conselho Fiscal e Disciplinar termina 30 dias antes do ato eleitoral, a 19 de março, devendo os mesmo ser apresentados ao presidente da MAG no auditório do Museu do F. C. Porto, ao Estádio do Dragão, entre as 10 e as 19 horas. A composição integral da lista deverá ser entregue até 8 de abril.

Recorde-se que a Comissão de Apoio à Candidatura de Pinto da Costa já havia avançado com a recandidatura a 23 de setembro de 2019 - faltava apenas a assinatura do líder portista, como este reconheceu mais tarde, no jantar de Natal da comissão -, sendo que entre os subscritores se encontram, entre outros, André Villas-Boas, antigo treinador, António Oliveira, também ex-técnico e o maior acionista individual da SAD portista, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, e Vítor Baía, antigo guarda-redes dos dragões.

André Villas-Boas e Vítor Baía já manifestaram o sonho de vir a presidir ao F. C. Porto, mas apenas quando Pinto da Costa decidir não se apresentar a votos, o que não é o caso atual, para renovar uma liderança que se iniciou com a vitória nas eleições de 17 de abril de 1982.