Eleições para a federação espanhola antecipadas

Hoje às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A presidente do Conselho Superior de Desporto de Espanha, Irene Lozano, decidiu antecipar as eleições para a presidência da federação de futebol, à qual concorre Iker Casillas, para antes do Europeu e dos Jogos Olímpicos,

Embora esteja no cargo há pouco mais de um mês, Irene Lozano já tomou a primeira grande decisão ao decidir antecipar o ato eleitoral para a primavera, antes da competição europeia de seleções e de Tóquio2020.

A presidente do Conselho Superior de Desporto ouviu um parecer do Tribunal Arbitral do Desporto, que não era vinculativo, e optou por mudar a data das eleições. Esta decisão vai de encontro ao que o atual presidente, Luis Rubiales, queria e contra a vontade de Iker Casillas.

A justificação de Irene Lozano para tomar esta decisão prende-se com o facto de não querer perder tempo para colocar em marcha a candidatura de Espanha e Portugal à organização do Mundial de 2030.

A data ainda não é oficial, mas poderá ser na segunda quinzena de maio.