Elena Rybakina conquista Wimbledon e festeja primeiro "Grand Slam"

Na final do grande torneio britânico, a tenista cazaque bateu a tunisina ​​​​​​​Ons Jabeur, apesar de ter perdido o primeiro "set".

Elena Rybakina é a nova campeã de Wimbledon. Na final feminina do terceiro "Grand Slam" da temporada, este sábado, a tenista nascida em Moscovo mas com nacionalidade cazaque (Cazaquistão) derrotou Ons Jabeur por 2-1, com os parciais de 3-6, 6-2 e 6-2.

Jabeur entrou melhor e venceu o primeiro "set" com surpreendente tranquilidade, mas a reação de Elena Rybakina foi fortíssima, cedendo apenas quatro jogos nos dois parciais de que seguiram.

Aos 23 anos, Rybakina festejou, assim, a conquista do primeiro "Grand Slam" da carreira, ela que nunca tinha ido para além dos quartos de final nos quatro principais torneios do circuito.