Elenco de luxo no Estoril Open terá ainda Fognini, Carreño Busta, Báez e Thiem

A edição 2023 do Estoril Open contará com um elenco de luxo. Casper Ruud, número 4 mundial, lidera uma lista que conta ainda com Sebastian Korda, Stan Wawrinka, Pablo Carreño Busta, Alejandro Davidovich Fokina, Fabio Fognini, Dominic Thiem e o vencedor da última edição do torneio, o argentino Sebastian Báez. Os portugueses João Sousa e Nuno Borges também estão confirmados no quadro principal.

O suíço Stan Wawrinka e o português Nuno Borges vão disputar a edição de 2023 do Estoril Open, que vai decorrer entre 1 e 9 de abril, no Clube de Ténis do Estoril.

Será o regresso do helvético, antigo número três do mundo e atual 100.º classificado, a território nacional, onde em 2013 conquistou o título do torneio português, quarto da carreira, após bater na final o espanhol David Ferrer, por 6-1 e 6-4, nos courts de terra batida do Jamor.

"Temos um quadro extremamente interessante. A nova geração muito bem representada por Sebastian Korda, Casper Ruud e Sebastian Báez e, depois, vamos ter nomes sonantes do ténis mundial como Wawrinka, Dominic Thiem, Fognini, que vão proporcionar às pessoas a possibilidade de ver o melhor ténis do mundo no Estoril Open", começou por avançar João Zilhão, diretor do torneio.

Depois do êxito em Portugal, Stan Wawrinka, de 37 anos, descolou para três temporadas muito bem-sucedidas, alcançando 11 dos 16 troféus da sua carreira, entre os quais três Grand Slam, com vitórias no Open da Austrália em 2014 (derrotando na final Rafael Nadal), Roland Garros em 2015 (batendo na final Novak Djokovic) e Open dos Estados Unidos em 2016 (superando na final Djokovic).

"Não nos coube na cabeça deixar fugir o Wawrinka para outro torneio, era importante segurá-lo [com "wild card"], mas muito provavelmente ele vai acabar por entrar diretamente no quadro principal. Muitas pessoas adoram ver o Wawrinka, tem uma legião de fãs e é um jogador com uma esquerda a uma mão das mais bonitas de sempre. Além disso, é um jogador com três títulos do Grand Slam, portanto um jogador de peso", acrescentou João Zilhão.

O suíço vai assim estrear-se com um "wild card" nos courts de terra batida do Clube de Ténis do Estoril, onde o evento português decorre desde 2015, e juntar-se ao norueguês Casper Ruud, número quatro mundial e vice-campeão de Roland Garros e Open dos Estados Unidos, ao norte-americano Sebastian Korda (26.º ATP) e ao português João Sousa, campeão do Estoril Open em 2018, que já havia sido presenteado também com um convite.

Já Nuno Borges, que recentemente venceu o Challenger de Monterrey, tem entrada direta no quadro principal, graças ao 80.º lugar no ranking mundial, e vai jogar pela terceira vez o maior torneio português do circuito ATP, depois de nos últimos dois anos ter atingido os oitavos de final.

"Foi fundamental o brilharete de ganhar o Challenger, possibilitou crescer muito no ranking ATP e, como tal, foi o único português com entrada direta. Está com o melhor ranking de sempre e é o atual campeão de pares do Estoril Open [juntamente com Francisco Cabral], portanto é alguém muito importante para o torneio", completou o diretor da prova.

O austríaco Dominic Thiem, campeão do Open dos Estados Unidos em 2020, também está inscrito no Estoril Open e, tendo em conta que está apenas um lugar fora e existem dois lugares para "special exempt" - lugares reservados a tenistas que cheguem, pelo menos, às meias-finais de um torneio do ATP Tour na semana anterior -, que habitualmente não são utilizados, também deverá ter o regresso assegurado, após ter marcado presença no torneio em 2022.

Os espanhóis Pablo Carreño Busta (17.º) e Alejandro Davidovich Fokina (28.º), o sérvio Miomir Kecmanovic (31.º), os argentinos Diego Schwartzman (38.º) e Sebastian Báez (35.º), campeão em título, e o italiano Fabio Fognini (88.º) também vão marcar presença no único evento português do ATP Tour.