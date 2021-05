Elfyn Evans chega à última especial com uma liderança confortável

JN/Agências Hoje às 11:42 Facebook

O britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) chega hoje à 20.ª e última especial do Rali de Portugal com uma liderança de 26,2 segundos, depois de esta manhã ter vencido três dos quatro troços disputados.

O britânico, que partiu para este terceiro e último dia de prova com uma liderança de 10,7 segundos sobre o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20), iniciou o dia ao ataque, ganhando 9,6 segundos logo na primeira classificativa da manhã, na primeira passagem pelo troço de Felgueiras, deixando o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), terceiro da geral, a 11,4 segundos.

A partir daí, a palavra de ordem entre os pilotos da frente foi a poupança, de pneus e mecânica, a pensar nos 15 pontos que são distribuídos pelos cinco primeiros classificados da 'power stage', a última especial do rali, em Fafe.

Assim, nos troços seguintes, Evans venceu ainda em Montim, ganhando mais 1,4 segundos a Sordo e 6,5 a Ogier, e na segunda passagem por Felgueiras, onde deixou Sordo a 4,2 segundos e Ogier a 6,5.

Pelo meio, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), venceu na primeira passagem por Fafe, que serviu de aquecimento para 'power stage'.

Assim, em apenas 40 quilómetros, Evans quase triplicou a vantagem com que partiu para este último dia de prova, chegando à 'power stage' com 26,2 segundos de avanço para Sordo e 1.28,8 minutos para Ogier.

Depois das desistências nos dias anteriores, Neuville reapareceu esta manhã para lutar pelos pontos da 'power stage', com pneus macios novos, enquanto o estónio Ott Tänak (Hyundai i20), que desistiu no sábado quando liderava, também ambiciona pontuar no último troço do Rali de Portugal, quarta prova do Campeonato do Mundo.