Eliminação do Benfica rende um encaixe adicional de 2,25 milhões ao F. C. Porto

O F. C. Porto será a única equipa portuguesa na fase de grupos da edição 2020/21 da Liga dos Campeões. O Benfica ficou pelo caminho, frente ao PAOK, na terceira pré-eliminatória da principal competição da UEFA e isso significa um lucro adicional para os azuis e brancos.

No triénio 2018-2021, a UEFA destina a Portugal cinco milhões de euros de "market pool", relacionado com os direitos televisivos, sendo que a distribuição seria feita da seguinte forma: 55% para o campeão nacional (F. C. Porto) e 45% para o vice-campeão (Benfica).



Como os encarnados não se apuraram para a fase de grupos da Champions, a parcela de 2,25 M€ reverte a favor dos azuis e brancos, que, juntando aos 2,75 M€ a que já tinham direito, vão agora receber 5 M€.