Eliminação do Leipzig confirma Benfica na pré-eliminatória da "Champions"

Águias apenas passariam ao play-off da prova caso o Leipzig conseguisse conquistar a Liga Europa, mas os alemães foram eliminados esta noite nas meias-finais.

O Benfica terá mesmo de disputar a terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões em 2022/23, tal como ocorreu na presente temporada. Uma eventual presença das águias no play-off estava nas mãos do Leipzig, que teria de vencer a Liga Europa e ainda ficar no quarto lugar da Bundesliga - ocupa o quinto posto, a duas jornadas do fim - para que isso fosse possível. Só que os alemães viram esfumar-se esta noite a possibilidade de conquistarem a segunda prova de clubes da UEFA ao serem eliminados nas meias-finais pelos escoceses do Rangers.

Perante este cenário, os encarnados já não conseguem entrar diretamente no play-off, tendo de jogar a terceira pré-eliminatória. Esta época, o Benfica chegou à fase de grupos da Champions depois de afastar o Spartak Moscovo, da Rússia, e o PSV, dos Países Baixos, respetivamente na terceira pré-eliminatória e no play-off.