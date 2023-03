Eliminar o Inter dará a Conceição um registo único

Nuno A. Amaral Hoje às 07:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Pode ser o primeiro treinador a ir três vezes aos "quartos" da Champions no F. C. Porto. Conseguiu chegar aos oito melhores nas temporadas de 2018/19 e 2020/21.

Com um golo de desvantagem trazido de Milão, o F. C. Porto recebe hoje à noite o Inter, à procura de virar a eliminatória e de conseguir um lugar nos quartos de final da Champions. Para Sérgio Conceição, esta é uma grande oportunidade de voltar a fazer história no Dragão, já que, em caso de sucesso, tornar-se-á o primeiro treinador da história do clube azul e branco a conseguir atingir três vezes este patamar da principal competição da UEFA.

Em cinco épocas ao leme da equipa portista, Conceição chegou aos "quartos" da Liga dos Campeões em 2018/19 e em 2020/21 (sempre à custa de clubes italianos nos oitavos de final, primeiro da Roma e depois da Juventus), o que lhe permitiu igualar Artur Jorge, presente nesta fase da antiga Taça dos Campeões Europeus em 1986/87, época em que conquistou o troféu, e em 1990/91.