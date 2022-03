Eliminatória fechada, mas há uma imagem para limpar no Etihad

Ruben Amorim garante que colocará em campo os melhores, mesmo sabendo que virar o 0-5 da primeira mão em Alvalade é praticamente impossível. Essugo não será titular no meio-campo.

Depois de uma derrota em casa por 0-5 frente ao todo-poderoso Manchester City, o Sporting tem a oportunidade de visitar a casa do campeão inglês sabendo que esta é uma missão que nem com Tom Cruise como ator principal parece ter hipótese de ser concluída. O próprio Ruben Amorim, treinador dos leões, já havia admitido que a eliminatória estava fechada, mas nem isso o demove de tentar deixar uma boa imagem dos leões na Champions, em encontro marcado para as 20 horas de hoje (Eleven 1).

A história da Liga dos Campeões é muito clara: nunca se virou uma eliminatória depois de ter estado a perder por 0-5 ao fim dos primeiros noventa minutos. Mas há melhorias para fazer em relação ao que aconteceu em Alvalade. "Penso que entrámos bem e, até ao primeiro golo, conseguimos ter bola. Também espero que os jogadores não levantem o braço a pedir fora de jogo, enquanto a bola ainda rola, que não escorreguem, como escorregaram no terceiro golo", atirou Ruben Amorim, na antevisão do encontro.