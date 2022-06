Elis rende mais de sete milhões de euros ao Boavista

Bordéus acionou a opção de compra pelo avançado hondurenho.

Depois de um ano emprestado agora é oficial: Alberth Elis irá continuar no Bordéus. A formação francesa que desceu de divisão na temporada passada informou nas redes sociais que acionou a opção de compra do avançado, avaliada em cerca de 7,5 milhões de euros, o que se traduz na venda mais elevada da história do Boavista.

Elis competiu em 21 jogos pelo Bordéus na época anterior, tendo apontado nove golos. O hondurenho de 26 anos chegou ao Boavista em 2020, tendo passado apenas uma temporada no clube axadrezado. Apontou oito golos e sete assistências, tendo sido uma das principais figuras ofensivas da formação.