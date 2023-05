Eliud Kipchoge recebe Prémio Princesa das Astúrias do Desporto 2023

JN/Agências Hoje às 12:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O Prémio Princesa das Astúrias do Desporto 2023 foi atribuído, em Oviedo, Espanha, ao atleta queniano Eliud Kipchoge, o melhor maratonista "de todos os tempos", segundo o júri do galardão.

Eliud Kipchoge é uma "referência do atletismo mundial" e o "melhor corredor da maratona de todos os tempos", duas vezes campeão olímpico e atual recordista mundial nesta prova, lê-se na ata da decisão do júri do Prémio Princesa das Astúrias do Desporto 2023.

O queniano "é o único homem da história" que conseguiu fazer os 42,195 quilómetros da maratona em menos de duas horas, segundo uma marca reconhecida oficialmente, diz ainda o júri.

PUB

"Além dos seus êxitos como desportista, desenvolve um importante trabalho social através da fundação que tem o seu nome, que se dedica a facilitar o acesso à educação infantil e à proteção do ambiente", destaca também o júri do Prémio Princesa das Astúrias do Desporto 2023.

Este galardão distingue "aqueles que, através da promoção, desenvolvimento e aperfeiçoamento do desporto e através da solidariedade e do empenho se tornaram um exemplo das possibilidades que a prática do desporto pode oferecer em benefício dos seres humanos".

Em anos anteriores, o Prémio Princesa das Astúrias do Desporto foi atribuído à Fundação e à Equipa Olímpica de Refugiados (2022), ao piloto Carlos Sainz (2020), à esquiadora norte-americana Lindsey Vonn (2019), aos 'All Blacks', a seleção neozelandesa de râguebi (2017), aos futebolistas Iker Casillas e Xavi Hernández (2012), à seleção espanhola de futebol (2010), ao tenista Rafael Nadal (2008), ao piloto Michael Schumacher (2007), à seleção brasileira de futebol (2002), à tenista Steffi Graf (1999) e ao atleta Carl Lewis (1996), entre outros.

A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se em outubro, em Oviedo, e é presidida pelos reis de Espanha e pelas duas filhas, a mais velha das quais, Leonor de Borbón, é a princesa das Astúrias e a herdeira da Coroa espanhola.

Cada prémio consiste numa escultura do artista espanhol Joan Miró, um diploma, uma insígnia e 50.000 euros.