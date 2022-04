Elon Musk podia ter comprado 15 dos maiores clubes com o dinheiro do Twitter

Empresário fundador da Tesla comprou a rede social Twitter por 44 mil milhões de euros, mas se investisse no futebol podia tornar-se o proprietário de alguns dos maiores clubes do Mundo.

Com os 44 milhões que pagou pela rede social, Elon Musk poderia ter-se tornado dono de, pelo menos, 15 clubes de futebol (de acordo com a avaliação de cada um feita pela Forbes) e ainda sobrava uma enorme quantidade de dinheiro. Entre as possíveis aquisições estão gigantes como o Real Madrid, Barcelona, Bayern Munique, Manchester city, entre outros.

Veja a lista completa de clubes

Barcelona - 4,49 mil milhões de euros

Real Madrid - 4,48 mil milhões de euros

Bayern Munique - 3,98 mil milhões de euros

Manchester United - 3,96 mil milhões de euros

Liverpool - 3,87 mil milhões de euros

Manchester City - 3,77 mil milhões de euros

Chelsea - 3,02 mil milhões de euros

Arsenal - 2,64 mil milhões de euros

PSG - 2,36 mil milhões de euros

Tottenham - 2,17 mil milhões de euros

Juventus - 1,84 mil milhões de euros

Borussia Dortmund - 1,79 mil milhões de euros

Atlético Madrid - 0,94 mil milhões de euros

Inter de Milão - 0,70 mil milhões de euros

Everton - 0,62 mil milhões de euros

O custo total da compra destes 15 clubes rondaria os 41 mil milhões de euros, o que ainda deixava Elon Musk com uma grande quantidade de dinheiro no banco. Claro que estes negócios envolveriam várias complicações e poderiam não ser aceites pelos adeptos de alguns emblemas, sobretudo os ingleses, visto que têm um papel a dizer nestas situações. Mas é um dos vários exemplos do que se pode fazer com 44 mil milhões de euros para além de comprar uma rede social.