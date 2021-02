Em 19 jornadas, o Benfica ainda não teve um penálti a favor 

Rui Farinha Hoje às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica e Nacional são as únicas equipas que ainda não beneficiaram de castigos máximos no campeonato. É a primeira vez que isso acontece até à 19.ª jornada em duas décadas.

A equipa de Jorge Jesus é, a par do Nacional, a única equipa sem penáltis à passagem da 19.ª jornada do campeonato, e as queixas da SAD, sobre um alegado desfavorecimento dos árbitros nos seus jogos, ganhou ênfase depois de na última partida, com o Moreirense, terem ficado, no seu entendimento, por marcar faltas dentro da grande área sobre Weigl e Vertonghen.

Analisando as últimas duas ´décadas, é a primeira vez que os benfiquistas não tiveram grandes penalidades a seu favor numa primeira volta do campeonato. As épocas em que elas mais demoraram a "chegar" ocorreram em 2001/02 e em 2004/05, à passagem da 13.ª jornada. Já nas últimas cinco, a primeira a favor do Benfica surgiu sempre até à quinta ronda.