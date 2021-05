Em 2020, dragão deu exemplo que leão não seguiu: como festejar um título em pandemia

Tiago Rodrigues Hoje às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O título conquistado pelo Sporting na terça-feira foi a segunda celebração de um campeão nacional de futebol em tempo de pandemia. Duas festas que se revelaram bem diferentes.

No ano passado, em pleno verão, a festa dos dragões, com epicentro no Porto, levou pouca gente à rua, seguindo o apelo do clube para que dessem o "exemplo". Já os leões, que escolheram como slogan a expressão "Onde vai um, vão todos", foram bem menos contidos nos festejos, manchados por confrontos com a Polícia e pela falta de distanciamento protagonizada por uma multidão verde espalhada por todo o país mas que esteve bem mais concentrada em Lisboa.

Uma festa em estado de alerta e outra em situação de calamidade