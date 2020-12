Em 24 horas, correu 251,6 quilómetros pela saúde mental

Delfim Machado Hoje às 13:42 Facebook

Vítor Rodrigues bateu recorde nacional de maior distância percorrida em pista. É GNR e atleta nos tempos livres.

Entre as 9 horas de sexta-feira e as 9 de sábado, Vítor Rodrigues cumpriu um objetivo e escreveu o seu nome no livro de recordes do atletismo nacional. Na pista de atletismo Gémeos Castro, em Guimarães, o vimaranense conseguiu percorrer a maior distância em pista durante 24 horas seguidas. Foram 251,6 quilómetros em nome da saúde mental.

"Cada vez mais, a saúde mental é um problema que está presente na nossa sociedade e é um assunto tabu, em que há vários estereótipos. Há mil e um motivos para correr por essa causa e achei que era importante dar voz", esclarece Vítor Rodrigues. Aos 36 anos, preparou-se durante quatro meses para a prova na sua terra natal. Enfrentou chuva e muito frio, mas também recebeu o calor dos amigos e da família até conseguir superar o objetivo.

O anterior recorde de maior distância em 24 horas pertencia a Luís Gil, com 236,6 quilómetros. Vítor Rodrigues conseguiu fazer 251,6 graças a uma preparação física estrategicamente delineada para atingir o pico de forma nesta altura, e uma preparação mental que considera essencial.

"Fazendo aqui a analogia para a causa pela qual eu corri, é sem dúvida a coisa mais importante que temos porque se não tivermos a nossa saúde mental em pleno, nada funciona", confessa.

Com 36 anos, Vítor é atleta do Vitória Sport Clube, mas o atletismo só tem lugar nos tempos livres porque é militar da GNR de profissão: "Como um comum mortal tenho o meu trabalho, faço o atletismo nas horas vagas e estou mesmo na patrulha normal, em que cumpro os meus horários de forma normal".

O apoio necessário vem dos colegas de trabalho que o ajudam nos horários, mas sobretudo da namorada ("o pilar principal"), da família e dos amigos: "É nas alturas complicadas que esses pilares estão comigo, não corro sozinho, nunca corri sozinho", afirma.