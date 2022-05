JN Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A equipa do F. C. Porto é recebida este sábado à noite por Rui Moreira na Câmara Municipal do Porto. Milhares de adeptos concentram-se na Avenida dos Aliados para aquela que é considerada a festa oficial dos Dragões, que vão exibir a taça do campeonato.