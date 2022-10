Em Espanha avançam que Mbappé quer deixar o PSG em janeiro

JN Hoje às 14:09 Facebook

A relação entre Kylian Mbappé e PSG terá atingindo um ponto sem retorno, segundo avança o jornal "Marca". Uma das exigências do campeão francês para viabilizar a saída será impedir que o destino seja o Real Madrid.

Segundo avança o jornal espanhol "Marca", a possibilidade de Kylian Mbappé deixar o PSG já em janeiro é real. Apesar de ter renovado, recentemente, até 2025 com os parisienses, que fizeram dele o jogador mais bem pago do mundo, a relação entre as duas partes tem-se deteriorado, podendo mesmo ter atingido um ponto sem retorno.

A "Marca" revela que o acordo inicial de renovação compreendia um vínculo válido até 2024, e não 2025, como viria a suceder. Essa será uma das razões para que Mbappé não se sinta totalmente confortável em Paris.

Neste início de época, o internacional francês viu-se envolvido em algumas polémicas. A mais recente diz respeito a uma publicação nas redes sociais, após o empate a zero com o Reims, em que se referiu ao "gangue do pivot", mensagem vista como uma indireta ao treinador do PSG, Christophe Galtier, que tem insistido em lançá-lo no eixo do ataque, posição em que não se sentirá tão confiante.

Ainda de acordo com a publicação espanhola, o PSG poderá facilitar um possível negócio que leve à saída de Mbappé, desde que ele não tenha como interlocutor o Real Madrid, clube que esteve perto de contratar o avançado este verão.