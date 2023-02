Em Espanha e Itália destaca-se dificuldade de passar no Dragão

Um dia após a derrota do F. C. Porto com o Inter (1-0), a imprensa internacional já está a pensar no encontro da segunda mão, no Dragão, onde espera que a equipa italiana tenha uma missão difícil. Além de destacar o golo de Lukaku, salienta a tripla defesa de Onana, que podia ter visto Taremi a inaugurar o marcador.

Gazzetta Dello Sport: Em Itália gabam a capacidade do F. C. Porto de pressionar alto desde bem cedo e destacam a invencibilidade que, antes deste encontro, durava há quatro meses. Os italianos elogiaram a capacidade tática dos dragões, perspetivando uma "batalha" no jogo da segunda mão, no Dragão, deixando tudo em aberto quanto ao possível vencedor da eliminatória.

AS: A imprensa espanhola destaca a importância do golo de Lukaku para o Inter vir ao Dragão com alguma vantagem, salientando que espera "uma noite difícil no Dragão" ao emblema italiano. Além de considerar o F. C. Porto "um rival complicado de bater", o AS assumiu que a tripla defesa de Onana, que culminou com um remate de Taremi, foi o ponto chave do jogo, que permitiu ao Inter levar vantagem para o Dragão.

PUB

Corriere Dello Sport: O jornal italiano destaca a pontaria de Lukaku para coroar uma "noite mágica do Inter". Contudo destaca que o jogo da segunda mão, no dragão, não será uma missão simples para a equipa de Inzaghi.