Em Espanha garantem que hipótese Barcelona é real para Ronaldo

Insatisfação do internacional português em Manchester poderá levar à sua saída, no final da época. Catalães, em reconstrução, estão atentos à situação do goleador

Cristiano Ronaldo e Barcelona estiveram em pólos opostos durante quase uma década, mas o futebol tem o condão de conseguir unir até o mais improvável dos casos. Se a isso juntarmos uma equipa em reconstrução, que ainda procura uma referência, e um goleador insatisfeito com o rumo que a temporada está a levar em Manchester, chegamos um ponto de possível convergência, com Jorge Mendes, claro, igualmente metido ao barulho.

O desagrado de Ronaldo pela forma como as coisas vêm correndo neste regresso ao United é público. Longe dos seus tempos áureos, para os quais o internacional português contribuiu com mais de 100 golos na primeira passagem pelos "red devils", o clube de Manchester tem perdido terreno para os seus rivais, como o atual 7.º posto na liga inglesa, a 22 pontos de distância do líder Manchester City, o comprova.

Nem o regresso de CR7 ao Teatro dos Sonhos conseguiu inverter o rumo do clube, apesar dos 14 golos já apontados, esta época, pelo goleador português. Entretanto, Ralf Rangnick substituiu Ole Gunnar Solskjaer no comando técnico do United, mas os métodos do alemão estarão longe de encantar Ronaldo, que, diz a imprensa internacional, já vai pensando no futuro.

Segundo o diário Sport, ele poderá passar por Camp Nou. As boas relações entre o seu empresário, Jorge Mendes, e os responsáveis do Barcelona podem abrir as portas a um possível negócio, que o jornal AS aponta para o final da época, na eventualidade de o Manchester United falhar o acesso à Liga dos Campeões. Neste momento, essa meta está a quatro pontos de distância.

Ainda à procura de um matador para o ataque, Xavi não enjeitaria a possibilidade de poder contar com um dos mais mortíferos avançados do futebol atual, que os 36 anos mantém uma relação profícua com o golo.

Depois de ter passado nove temporadas em Madrid, onde se tornou numa lenda do Real, Ronaldo, que tem contrato até 2023 com o Manchester United, poderá regressar à liga espanhola pelas portas do grande rival dos madrilenos. À margem deste de outros rumores num plantel em ebolição, os "red devils" voltam hoje à ação para defrontar o Aston Villa, para a 3.ª eliminatória da Taça de Inglaterra. A gestão do esforço pode deixar Ronaldo no banco, enquanto Diogo Dalot deverá ser titular.