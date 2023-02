Em Florença, família acompanha o Braga sem querer saber do resultado

Eduardo Pedrosa Costa, em Florença Hoje às 17:31 Facebook

Centenas de adeptos do Sporting de Braga reuniram-se, esta quinta-feira à tarde, na Piazza Santa Croce, em Florença, para uns momentos de convívio antes do encontro entre os arsenalistas e a Fiorentina.

O JN falou com uma família adepta do Sporting de Braga que vem apoiar os guerreiros no desafio contra a Fiorentina. A tia Elsa Ferreira, o filho António Guimarães e os sobrinhos Pedro Jorge Costa e Pedro Afonso Costa já tinham comprado a viagem para Florença antes do jogo da primeira mão e revelam que o resultado é-lhes indiferente. O que importa é apoiar o clube de coração e conhecer um novo sítio.

O Sporting de Braga defronta esta quinta-feira a Fiorentina, na segunda mão do play-off de acesso à Liga Conferência, onde tentará reverter o resultado de 4-0 sofrido no Minho.