Em lágrimas e em Camp Nou, Aguero anuncia o fim da carreira

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 11:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogador argentino Kun Aguero anunciou, esta quarta-feira, em Camp Nou, o ponto final na carreira. Jogador justificou a decisão com um problema de saúde e agradeceu a todos os companheiros.

Depois da despedida a Lionel Messi em agosto, o Barcelona voltou a sofrer um golpe duro. Desta vez, foi Aguero a convocar uma conferência de imprensa, mas para anunciar um ponto final na carreira, decisão que foi obrigado a tomar devido a um problema cardíaco. O argentino, de 33 anos, chegou a Camp Nou acompanhado por Joan Laporta, presidente do clube catalão, cabisbaixo e com uma bancada repleta de familiares e companheiros. Aguero sentou-se, em lágrimas. Fez-se silêncio. E depois de uns minutos a ganhar forças, o jogador anunciou a decisão mais difícil da vida.

"Quero comunicar que decidi retirar-me. É um momento muito duro, mas foi a decisão que tomei", começou por dizer o avançado, em lágrimas.

"Em primeiro lugar está a minha saúde. Sabem que tomei esta decisão pelo problema que tive há um mês e pouco. Estou em boas mãos dos médicos, que me disseram que o melhor era deixar de jogar e tomei a decisão há uma semana. Tentámos tudo mas não havia esperança. Mas estou muito orgulhoso pela minha carreira. É uma decisão muito difícil. Trataram-me todos muito bem. Quero agradecer aos meus companheiros, que me ajudaram a crescer. Desejo-lhes o melhor", acrescentou.

Juan Laporta também fez questão de deixar algumas palavras ao argentino, não esquecendo os clubes que o atleta representou antes de assinar pelos catalães. "Sou eu que estou aqui mas é como se fossem os representantes de todos os clubes pelos quais passaste. Lembro-me bem quando chegaste ao Barcelona. Queríamos que tivesses chegado mais cedo. Terás sempre o nosso apoio", vincou.

Último jogo em foi diante do Alavarés

PUB

A 30 de outubro, Aguero sentiu-se mal no jogo diante do Alavarés, a contar para a 12.ª jornada da Liga espanhola. Ao minuto 40, o atleta sentiu uma dor no peito e dificuldades em respirar e o jogo acabou por ser interrompido, com o árbitro a pedir a entrada imediata das equipas médicas. O argentino recebeu assistência durante alguns minutos, mas acabou por deixar o relvado pelo próprio pé e foi transportando de ambulância para o hospital.

Poucos dias depois, o Barcelona anunciou que Aguero tinha sido "submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico pelo Dr. Josep Brugada" e que estaria afastado dos relvados durante três meses. Mas o ponto final na carreira acabou mesmo por ser inevitável.

"As primeiras duas semanas depois de me ter sentido mal foram duras. Quando os médicos me fizeram mais exames, disseram-me que havia um problema e que havia a probabilidade de ter de parar de jogar. Fui-me mentalizando mas tive sempre esperança. Só que não foi fácil. Depois, disseram-me mesmo que era definitivo e tinha mesmo de parar de jogar. Agora estou bem, mas não foi nada fácil lidar com a notícia. Gostaria de ter conquistado mais títulos, mas acabo feliz. Tenho agora como objetivo continuar ligado ao futebol, mas ainda não sei bem de que forma. Vou ter tempo para pensar nisso. O mais importante que ainda estou cá, só não posso é voltar a jogar"", contou o argentino.

Formado no Independiente, na Argentina, Sergio Aguero tornou-se o mais jovem futebolista de sempre a jogar na primeira liga argentina, com 15 anos e 35 dias, batendo o recorde de Diego Maradona. O avançado assinou depois pelo Atlético de Madrid, clube no qual jogou por cinco anos e venceu uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia. As qualidades do argentino chamaram a atenção do Manchester City, que o contrataram em 2011/12. Aguero esteve dez épocas nos citizens e conquistou cinco Premier Leagues - marcou o golo do título em 2012.

Depois de terminado o contrato, assinou pelo Barcelona, clube no qual acabou a carreira. No total, Aguero, que soma ainda 101 internacionalizações e uma Copa América, marcou 388 golos e disputou 687 jogos.

Foi épico mas a saúde é mesmo o mais importante.