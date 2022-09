"Em Portugal qualquer toque dá um cartão amarelo", diz João Palhinha

João Palhinha, reforço do Fulham nesta temporada, afirmou que está feliz em Inglaterra e criticou os árbitros em Portugal.

"Aqui podemos fazer cortes e adoro isso. Em Inglaterra, há futebol com intensidade. É por isso que gostamos desta liga. Todos os jogadores querem jogar com agressividade positiva e fair-play. Em Portugal, eu sentia que não podia fazer um corte. Por vezes era difícil. Qualquer toque no adversário dava cartão amarelo. Aqui é completamente diferente", afirmou, em entrevista ao jornal inglês "Daily Mail".

Em novembro, realiza-se o Mundial e o internacional português deseja estar presente. "Tenho o sonho de jogar essa competição, portanto este é um dos momentos mais importantes da minha vida. O Mundial, um novo clube, o nascimento do meu filho. Está tudo a acontecer ao mesmo tempo e é entusiasmante. Tenho trabalhado muito por isto nos últimos anos".