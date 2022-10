Em terra de farmacêuticos, o remédio do F. C. Porto é vencer

Nuno A. Amaral, em Leverkusen Hoje às 08:23 Facebook

Dragões procuram repetir a receita e ganhar de novo ao Bayer. Conceição fez reparo à gestão da SAD portista.

Uma semana depois, novo embate entre Bayer Leverkusen e F. C. Porto, outra vez de cariz crucial para os dragões, que, tal como os alemães, só somaram três pontos noutras tantas jornadas disputadas até agora na liga milionária. À quarta, ganhar poderá lançar os "farmacêuticos" ou os dragões na corrida aos oitavos de final, num grupo liderado de forma surpreendente pelo Brugge e no qual o favorito Atlético de Madrid tem desiludido.

"É fundamental fazer um bom resultado e temos noção disso. A seguir vamos a Brugge e depois fechamos em casa com o Atlético. Este é um grupo à imagem do ano passado. Qualquer equipa se pode apurar e todos os jogos são muito competitivos. Vamos lutar até à exaustão para respeitar a história do F. C. Porto na competição mais importante do Mundo", afirmou Sérgio Conceição, ciente de que o Bayer melhorou animicamente com a entrada do novo treinador, o espanhol Xabi Alonso.