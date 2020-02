Emanuel Ferro: "Estamos aqui para marcar golos"

JN/Agências Hoje às 19:56 Facebook

Emanuel Ferro afirmou, esta quarta-feira, que o Sporting quer marcar golos em Istambul para condicionar a estratégia dos turcos do Basaksehir, na segunda mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa.

"Estamos aqui para marcar golos e assim condicionar a estratégia do Basaksehir", disse Emanuel Ferro na conferência de imprensa de lançamento do jogo frente aos turcos.

O treinador adjunto de Silas dá o mote para eliminar o Basaksehir: "Procuramos antecipar quais as alterações que os turcos vão fazer em relação ao jogo da primeira mão e qual a sua estratégia para este e estar preparados para dar uma resposta às dificuldades que nos vão criar".

O objetivo do Sporting, segundo o adjunto de Silas, é encarar a partida como se estivesse 0-0 na eliminatória, apresentar-se coeso e consistente na defesa e marcar golos em Istambul.

Emanuel Ferro admite alterações no onze em relação ao jogo da primeira mão depois de um período de alta intensidade competitiva, com fadiga acumulada consequência de jogar de três em três dias, mas considera que o importante é o Sporting adaptar-se à dinâmica do adversário e às 'nuances' técnico-táticas do jogo.

"A fadiga acumulada não pode afetar a capacidade de resposta da equipa, que tem de manter o foco e estar sempre competitiva em todos os jogos, seja no campeonato, seja na Liga Europa", disse Emanuel Ferro, apontando não só a este jogo com o Basaksehir, como ao da próxima terça-feira em Famalicão.

O guarda-redes Luís Maximiliano espera um jogo difícil porque o Basaksehir é "uma boa equipa e joga em casa" e, como tal, vai ser necessário que o Sporting esteja a seu melhor nível para passar a eliminatória, mesmo tendo em conta a vitória na primeira mão por 3-1.

Sobre as comparações entre si e Rui Patrício, considera-as naturais e diz que o atual dono da baliza dos ingleses do Wolverhampton é um grande guarda-redes, mas quer seguir o seu próprio caminho e nega sentir qualquer peso por lhe suceder.

O Sporting defronta na quinta-feira o Basaksehir, em Istambul, a partir das 17:55 horas, na segunda mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa.