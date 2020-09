Emanuel Ferro: "Fizemos um jogo muito bem conseguido"

JN Ontem às 23:26 Facebook

O treinador adjunto do Sporting, Emanuel Ferro, que orientou a equipa no confronto desta quinta-feira frente aos escoceses do Aberdeen, em substituição de Rúben Amorim, ausente devido a ter testado positivo à covid-19, mostrou-se satisfeito pela prestação da equipa.

"A equipa deu uma resposta muito boa, num jogo em que teve de haver grande solidariedade, uma grande resiliência de todos. Fizemos um jogo muito bem conseguido, com boas situações", começou por salientar o técnico adjunto de Amorim, prosseguindo: "No entanto foi um jogo apenas, é preciso esperar e dar tempo, pois é uma construção que é feita com tempo. Este objetivo que era fundamental hoje [quinta-feira] foi conseguido. Fizemo-lo bem e de uma forma muito segura".

Apesar de o adversário ter mais jogos oficiais disputados, Emanuel Ferro não notou que isso tivesse feito diferença. "Não vejo que se tenha notado no ritmo competitivo. Acho que nos apresentámos muito bem, a ter mais bola e, quando a perdíamos, a ter boa reação e a controlar o contra-ataque adversário. Conseguimos impor o nosso jogo com qualidade técnica. O adversário puxou muito pelo físico, por faltas e bolas paradas, mas faz parte do jogo. Os jogadores estiveram sempre tranquilos no controlo do jogo, o que era fundamental para o resultado obtido", justificou o adjunto.

Sobre o treinador principal dos leões, Emanuel Ferro salientou que "esteve sempre em contacto". "No final do jogo, ficou muito satisfeito. A equipa nunca perdeu o norte e, mesmo em situações que permitiu uma ou outra situação do adversário, conseguimos manter a posse e o resultado. O Rúben, enquanto líder do processo, contribuiu sempre, participou, comunicou, informou, ajudou e ficou satisfeito com o desempenho extraordinário dos jogadores", completou.