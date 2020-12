Emanuel Ferro: "Foi um jogo muito bem conseguido"

JN Ontem às 23:39 Facebook

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting que esteve no banco a substituir o castigado Rúben Amorim, mostrou-se satisfeito pela exibição da equipa no triunfo frente ao Paços de Ferreira (3-0), que colocou os leões nos oitavos de final da Taça de Portugal.

"É uma vitória que não deixa dúvidas, resultado de um jogo muito bem conseguido, com organização, com solidariedade nos momentos em que não conseguimos impor tanto a nossa pressão. Foi, no geral, um jogo muito bem conseguido da nossa parte contra uma equipa que não jogou mais porque nós também não permitimos", salientou no final do encontro o adjunto dos leões.

E prosseguiu: "Foi essencial a forma como assumimos a posse de bola e demos resposta aos desafios do Paços e os golos começaram a surgir com enorme justiça. A eficácia acaba por permitir ter um jogo diferente, mas essa eficácia não surge sem a criação [de oportunidades] que fizemos".

Emanuel Ferro anotou ainda que os golos de Tiago Tomás e Tabata são "um reflexo da grande mais-valia" deste grupo. "Estamos todos envolvidos, com uma identificação muito forte em relação ao que é o jogo e quem tem entrado tem demonstrado essa vontade, quem está no onze tem tido uma grande capacidade de impor o nosso jogo, hoje demos a oportunidade a dois jogadores que não estavam tão rotinados a entrar. O Tabata jogou a primeira vez. Todo o coletivo permite que cada um deles consiga dar uma boa resposta", completou.

O apuramento para os oitavos de final está garantido, mas o treinador adjunto leonino quer chegar muito mais longe. "A nossa intenção é passar eliminatória a eliminatória, chegar à final e é um objetivo vencer este troféu", finalizou.