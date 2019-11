Emanuel Ferro: "Foi uma vitória bem conseguida"

Ontem às 23:41 Facebook

A goleada aos holandeses do PSV (4-0), permitiu, esta quinta-feira, ao Sporting, garantir, por antecipação, o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa de futebol. Uma qualificação que Emanuel Ferro, técnico "oficial" da equipa leonina, classificou de "merecida".

"Foi uma vitória bem conseguida da nossa parte. Resulta no nosso apuramento na fase seguinte da Liga Europa. Só pensámos neste jogo e deu-nos um foco muito grande. Só pensámos neste adversário. Podemos agora gerir os jogos em função disso. O nosso pensamento agora é o no próximo jogo", afirmou Emanuel Ferro, técnico-adjunto do Sporting, que assume habitualmente as funções de treinador "oficial", dado possuir as habilitações necessárias, ao contrário de Jorge Silas.

"Os sistemas táticos não têm sido à procura da melhor forma. Hoje deu sucesso. Já ganhámos outros jogos com outros sistemas táticos. Vamos pensar, em termos estratégicos, o que pode beneficiar a equipa. Conseguimos sempre procurar a nossa forma de jogar com o esquema tático que nos pode ajudar em cada jogo", acrescentou.

"Os jogadores de alto nível caracterizam-se por ter uma motivação interna para superar o próprio rendimento. Bruno Fernandes é o exemplo disso. O resultado está à vista. Hoje, o que foi patente, foi o trabalho coletivo da equipa", disse, ainda, Emanuel Ferro.

"Acreditamos que o crescimento da equipa passa pelo crescimento coletivo e individual dos jogadores. Uma coisa não acontece sem a outra. Houve um período em que um conjunto de jogadores não esteve presente e houve outros que participaram nos jogos particulares que fizemos. Todos os jogadores estiveram num plano muito positivo. Destacar um ou outro não pareceria justo", acrescentou.