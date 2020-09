Emanuel Ferro: "Quero realçar um grupo de trabalho que tudo fez para estar aqui"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:20 Facebook

O treinador adjunto do Sporting deixou elogios à equipa após o duelo com o Paços de Ferreira.

"Quero realçar não alguém vitorioso, mas uma estrutura, um grupo de trabalho que tudo fez para estarmos aqui prontos. Dificuldades que sabíamos que não nos ia tirar a ambição de ganhar. Os jogadores foram os atores principais, com grande resiliência. Nem sempre fomos capazes de tomar as melhores decisões, mas o jogo foi muito mais nosso. O jogo é reflexo do nosso trabalho e da ajuda de toda a gente", começou por dizer Emanuel Ferro, garantindo ainda que o Sporting vai estar "pronto para qualquer circunstância".

"A estrutura tem-se organizado de uma forma muito forte, ao detalhe. Temos de enaltecer isso nesta fase. Hoje a fadiga chegou, mas a solidariedade e o espirito de sacrifício ajudaram-nos muito. Entraram os mesmos onze de quinta-feira e a verdade é que entrámos com intensidade. Conseguimos gerir e estar salvaguardados com as substituições", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este domingo, o Paços de Ferreira na Capital do Móvel na segunda jornada da Liga, que marcou a estreia dos leões na presente edição do campeonato. Jovane, de grande penalidade, inaugurou o marcador. Já na segunda parte, Coates fechou a contagem