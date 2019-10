Emanuel Ferro: "Vamos para a paragem com uma sensação mais positiva"

Hoje às 22:37 Facebook

Emanuel Ferro, treinador adjunto do Sporting, satisfeito com a reviravolta e a resposta dada pelos jogadores.

O Sporting venceu o LASK Linz com uma reviravolta (2-1) construída na segunda parte. O treinador adjunto, Emanuel Ferro, destacou o compromisso dos jogadores. "Em tão pouco tempo de trabalho, com novas ideias e fadiga acumulada, é normal que uma vitória ajude bastante. Vamos para esta paragem com uma sensação mais positiva. Os jogadores estão bastante envolvidos no que estamos a solicitar. Achamos que vamos conseguir estar no próximo jogo mais coerentes em relação ao que queremos para a equipa".

O adjunto explicou a opção inicial assente no 3x5x2. "Implementámos na primeira parte esse sistema. Resultou em alguns momentos, noutros não e ajustámos e corrigimos o que havia a corrigir na segunda parte. Acabámos por conseguir o que queríamos".

Emanuel Ferro salientou o apoio do público: "É uma vitória do acreditar dos jogadores, da equipa técnica e do público, que nos ajudou quando foi preciso. Quando estamos em sintonia, conseguimos jogar melhor e atingir o objetivo".