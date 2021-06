Emanuel Silva no hospital e com Europeus em risco

JN/Agências Hoje às 22:41 Facebook

Uma crise renal levou o canoísta Emanuel Silva ao hospital de Poznan, devendo falhar a prova de K2 500 dos Europeus da Polónia. O atleta luso dificilmente integrará o K4 500 em teste para Tóquio2020.

Este problema de saúde vai impossibilitar" a participação do K2 500 de Emanuel Silva com Messias Baptista no arranque dos Europeus na quinta-feira, sendo que "poderá estar comprometida" a participação do K4 500, com João Ribeiro e David Varela a juntar-se a esta dupla, no que seria o seu último teste antes dos próximos Jogos Olímpicos, que poderão marcar a quinta presença do atleta luso, de 35 anos, na famosa competição.