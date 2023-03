Emanuel Simões é o novo treinador do Tirsense

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 10:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Emanuel Simões iniciou a época no Fafe, da Liga 3, e chega ao Tirsense, do Campeonato de Portugal, para substituir João Pedro Coelho.

Emanuel Simões foi o eleito para substituir João Pedro Coelho no comando técnico do Tirsense, da série A do Campeonato de Portugal. O treinador, de 43 anos, iniciou a temporada ao serviço do Fafe, da Liga 3, acabando por deixar o emblema minhoto após uma sequência de sete jogos sem vencer.

O emblema de Santo Tirso ocupa o sétimo lugar, com 32 pontos, a nove dos lugares de subida e com oito de vantagem para as equipas que procuram evitar a despromoção aos distritais.

PUB

A estreia de Emanuel Simões será fora de portas, precisamente no reduto do Dumiense, uma das equipas que procura deixar os lugares de descida.