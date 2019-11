Emery poupa craques na deslocação a Guimarães

Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Arsenal e o Vitória de Guimarães defrontam-se, esta quarta-feira à tarde, para a Liga Europa. Há duas semanas, o Arsenal completou uma reviravolta nos 10 minutos finais, deixando assim o Vitória no último lugar do grupo. O técnico do Arsenal, Unai Emery, geriu o plantel na convocatória e não chamou alguns habituais titulares, apesar de querer garantir hoje o apuramento.

O Vitória de Guimarães quase surpreendeu o Arsenal na 3.ª jornada da Liga Europa e esteve a ganhar até aos últimos 10 minutos da partida. Nicolas Pépé protagonizou a reviravolta no marcador com dois golos da sua autoria. O técnico Ivo Vieira considera que a equipa mereceu um resultado melhor: "Os atletas tiveram um desempenho fantástico, mas não conseguiram traduzir em resultado o que fizeram em campo."

Na prática, o Vitória tem três derrotas em três jogos e precisa de um resultado positivo para se manter na luta pela qualificação. O Arsenal segue em primeiro lugar do grupo com 9 pontos, seguido do Eintracht Frankfurt com 6 pontos, o Standard Liège com 3 pontos e o Vitória com 0 no final da tabela.

Unai Emery, o técnico do Arsenal, deixou em Inglaterra jogadores importantes como David Luiz, Ozil, Aubameyang e Xhaka, todos eles habituais titulares, sendo que o último poderá ter sido deixado em terra por motivos disciplinares. Granit Xhaka foi protagonista de um episódio caricato, quando foi substituído frente ao Crystal Palace e assobiado pelos adeptos: atirou a camisola para o chão e foi direto para o balneário. Este episódio fez com que Emery lhe retirasse a braçadeira de capitão.

Os adeptos perderam a paciência com Xhaka e o suiço revoltou-se em Emirates Foto: REUTERS/Xhaka

Apesar de não convocar estes jogadores, Emery mantém-se focado em garantir hoje a qualificação para os 16-avos-de-final da prova.