Emiliano Martínez "brilha" nos penáltis e coloca Argentina na final da Copa América

JN/Agências Hoje às 09:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes Emiliano Martínez foi o "herói" da Argentina, ao parar três colombianos no desempate por penáltis (3-2) e colocar a formação de Lionel Messi na sonhada final da Copa América em futebol com o Brasil.

Depois de uma igualdade a um nos 90 minutos, o "dono" da baliza do Aston Villa brilhou na "lotaria" das grandes penalidades, ao defender os remates de Davinson Sánchez, Yerry Mina e Edwin Cardona, contra nenhuma "parada" de Ospina - Rodrigo de Paul atirou por cima.

A Argentina acaba por justificar o apuramento pelo que fez no arranque, ganhando vantagem com um golo de Lautaro Martínez, aos sete minutos, o terceiro na prova, após assistência de Messi, e na parte final, em que poderia ter marcado por duas vezes o segundo.

Argentina vai disputar a final com o Brasil Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Os colombianos foram, ainda assim, globalmente melhores na segunda metade, muito pela ação do portista Luis Díaz, que "desbaratou" a defensiva argentina com a sua velocidade e foi premiado aos 61 minutos com o golo da igualdade.

Do lado argentino, destaque, além de Emiliano, para Messi, que, além da quinta assistência na prova, fez mais dois passes de golo para Nicolás González (quatro e 44 minutos) e atirou ao "ferro" (81), e também para Di María, cuja entrada em jogo, aos 67, foi determinante para devolver o comando à "albi-celeste".

"Foi duro, mas merecido. Por momentos, tornou-se difícil, porque eles reagiram, mas temos o 'Dibu' [alcunha de Emiliano Martínez], que é um fenómeno. Estou muito feliz por ele, porque ele merece", afirmou Messi.

PUB

"Estamos na final os dois e vai ser a final que todos esperávamos. Vai ser, de certeza, muito igualada, muito complicada", acrescentou.

No final sábado, no Maracanã, a Argentina tem, assim, mais uma possibilidade para acabar com uma "seca" que dura desde 1993 e igualar os 15 cetros do Uruguai, enquanto Messi tem nova oportunidade para ganhar pela sua seleção, na que será a sua quarta final na prova, às quais acrescenta uma do Mundial.