Emoção na apresentação de livro sobre Alfredo Quintana

Pinto da Costa, a equipa de andebol do F. C. Porto e a mulher de Alfredo Quintana estiveram, esta segunda-feira, presentes, na apresentação de um livro sobre o guarda-redes do F. C. Porto, que morreu em fevereiro deste ano.

Numa cerimónia recheada de emoção, Pinto da Costa optou por ler o prefácio que escreveu para o livro "Alfredo Quintana. Um guerreiro extraordinário", por não ter "outras palavras" para um momento de homenagem ao antigo jogador de andebol da equipa azul e branca.

"É sempre um momento especial recordar uma pessoa que partiu e que era um dos nossos, de alma e coração", disse mais tarde, aos jornalistas, quando questionado sobre a cerimónia desta tarde, no Estado do Dragão. A apresentação do livro coincidiu ainda com a entrega ao Museu do F. C. Porto da sexta supertaça consecutiva do clube, em andebol. "Nas cinco anteriores, ele jogou. Desta vez, o seu espírito esteve presente", sublinhou Pinto da Costa.

"Não se cansem de ganhar e de serem os maiores fornecedores deste museu", recomendou ainda aos andebolistas do clube.

A biografia de Alfredo Quintana, que morreu em fevereiro, foi apresentada esta segunda-feira no auditório do Museu F.C. Porto. Pinto da Costa escreveu o prefácio de "Alfredo Quintana. Um guerreiro extraordinário", que foi redigido pelos jornalistas Ana Filipa Gomes e Rui Guimarães e pela assessora de imprensa Joana Moreira.

O trabalho conta com contributo de familiares, amigos e dezenas de antigos colegas, treinadores e dirigentes, tendo também o apoio da Federação de Andebol de Portugal, Comité Olímpico de Portugal e Associação de Andebol do Porto. A obra vai estar disponível a partir de 16 de setembro nas livrarias e lojas do clube, tendo um custo de 14,40 euros, com a totalidade dos direitos de autor a reverter para a família de Quintana.

"Este tributo consiste no relato da vida de um verdadeiro guerreiro, que fugiu das amarras do regime cubano em busca do sucesso e se estabeleceu como um dos melhores jogadores do andebol mundial", pode ler-se na nota de imprensa do F.C. Porto.