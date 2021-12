Emoção no último adeus a Tibi

Bernardo Monteiro Hoje às 17:32 Facebook

Lágrimas e tristeza marcaram o funeral de António Meireles, conhecido no mundo do futebol como Tibi, mas há também as boas recordações de ex-colegas, familiares e amigos, que guardam na memória o antigo guarda-redes como alguém "divertido e sempre na brincadeira", vencido pelo Alzheimer, doença com a qual batalhava há alguns anos.

Tibi guardou as redes de Leixões e F. C. Porto, nas décadas de 70 e 80, e partilhou balneário com inúmeros craques. António Frasco e Fernando Gomes foram alguns dos ex-companheiros de equipa presentes na cerimónia fúnebre, que decorreu na Capela Mortuária de Matosinhos, mas João Fonseca, com quem partilhou balneário nos matosinhenses e, mais tarde, nos dragões, era um dos presentes visivelmente emocionados na despedida do amigo.

"A minha relação com o Tibi vem antes do futebol. Ambos vivemos em Matosinhos e brincámos juntos. Era simpático e educado, mas a principal característica dele era a boa disposição. Era muito brincalhão", revela João Fonseca. "Dói muito perder amigos, especialmente mais novos do que eu. São tantas boas memórias que é difícil escolher uma, mas acho que toda a gente guardará boas recordações dele. Normalmente quando as pessoas morrem toda a gente diz coisas boas, mas no caso dele é mesmo verdade, só há coisas boas a dizer", finaliza.

O funeral reuniu pessoas de todos os meios, unidos para se despedir do guarda-redes que faleceu aos 70 anos, nomeadamente do futebol que foi a principal atividade desenvolvida por Tibi. José Manuel Ferreira, atual coordenador técnico das camadas jovens do Leixões, era amigo pessoal e recorda, principalmente, o período nos inícios do século, quando orientou o Oliveira do Douro e Tibi era seu treinador-adjunto. "Tantas vezes andámos juntos, dava-lhe sempre boleia. Naquela altura conviver com ele era algo fantástico para mim, porque o Tibi era alguém que eu via nos cromos, enquanto criança, e anos mais tarde, estava ali, a meu lado, a trabalhar comigo. Vai deixar muita saudade", recorda o dirigente.

Além de familiares e amigos também Vasco Pinho, Vereador do Desporto na Câmara Municipal de Matosinhos, marcou presença na cerimónia. Não tinha relação pessoal com o falecido, mas "não podia deixar de comparecer por se tratar de alguém tão importante" no desporto matosinhense e, especialmente, por ser um dos grandes "Bebés do Mar".

António Meireles, Tibi, participou em 284 jogos enquanto profissional de futebol, sendo que 131 foram ao serviço do F. C. Porto. Conhecido pelas defesas espantosas que proporcionou ao longo da carreira, aos 70 anos, falhou a última defesa da vida, mas ficará eternamente guardado na memória de todos os que tiveram o prazer de conviver com ele.