Emoções fortes na penúltima jornada da liga espanhola

Lugares na próxima edição da Liga dos Campeões ficaram definidos, com o Sevilha a ganhar a luta direta com o rival Bétis. Luis Suárez despediu-se do Atlético Madrid.

O Barcelona assegurou o segundo lugar, o Sevilha garantiu a Liga dos Campeões, o Alavés ficou com a despromoção traçada e Luis Suárez despediu-se do Atlético de Madrid.

Na 37.ª e penúltima jornada de La Liga, os quatro primeiros classificados - o já campeão Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Sevilha - empataram todos, mas estão seguros na próxima edição da 'Champions'.

O Barcelona, confirmado como segundo classificado (73 pontos), empatou 0-0 na visita ao Getafe (14.º com 39), que contou com o internacional sub-21 português Florentino Luís, cedido pelo Benfica, em campo a partir dos 81 minutos, naquele que foi o quarto empate consecutivo da formação da província de Madrid.

Já o Atlético de Madrid (sem o lesionado João Félix) e o Sevilha, que ocupam o terceiro e quarto postos, respetivamente, empataram 1-1, resultado que serve para os andaluzes assegurarem a presença na Liga dos Campeões na próxima época. O uruguaio Luiz Suaréz e o mexicano Héctor Herrera, que vão deixar o Atlético de Madrid no final da temporada, despediram-se do Wanda Metropolitano, sendo alvo de uma homenagem emocionante no fim do jogo.

Já na parte mais baixa da classificação, o destaque é a despromoção confirmada do Alavés, derrotado pelo Levante (3-1), também ele já despromovido ao segundo escalão. A terceira equipa que cairá da La Liga será decidida na última jornada e sairá do grupo composto por Granada, Maiorca e Cádiz.