Emoções fortes no futebol alargam-se por toda a Europa

Tal como em Portugal, Bundesliga, La Liga e Calcio também estão ao rubro na luta pelo título.

Se em Portugal, a corrida para o título promete durar até ao fim, lá por fora há cenários idênticos, a começar por Espanha, onde a famosa La Liga também está ao rubro, com o líder, Real Madrid, a ter um ponto de avanço sobre o Barcelona, depois da vitória (2-0) no último clássico. Lá como cá, os principais rivais estão separados por um ponto, havendo apenas a diferença de em Espanha faltar mais uma jornada. Ou seja, há 12 finais para merengues e catalães, enquanto por cá dragões e águias têm 11 pela frente. Outra semelhança é que o líder, Real Madrid, também tem vantagem no confronto direto, pois para além da recente vitória no Bernabéu, empatou (0-0) em Camp Nou.

Na Liga, o F. C. Porto também possui essa vantagem no confronto direto, após as vitórias (0-2) na Luz e no Dragão (3-2) sobre o Benfica. Os portistas chegaram a ter sete pontos de desvantagem para os encarnados, mas, no último mês, além de anularem esse atraso, passaram mesmo para a frente da classificação, aproveitando os tropeções do Benfica.

Na Bundesliga, onde o Bayern Munique é heptacampeão, a disputa pelo primeiro lugar tem sido mais acesa, com o Leipzig a intrometer-se entre os bávaros, tendo liderado a prova até há seis rondas atrás. À entrada para as últimas 10 jornadas, o Bayern é agora líder, com 52 pontos, mais três que o Leipzig e quatro que o Borussia Dortmund, que fecha o pódio.

No Calcio, em Itália, com o surto do coronavírus a forçar o adiamento de vários jogos, a Lázio agarrou a liderança, com mais dois pontos mas também mais um jogo que a Juventus, de Cristiano Ronaldo. Nas ligas "Big Five", Liverpool e PSG são exceções, com 22 e 13 pontos de vantagem sobre os segundos classificados, respetivamente, podendo praticamente encomendar as faixas de campeão.

Alargando o leque à Holanda e à Turquia, a competitividade está garantida, com Ajax e AZ a dividir o comando, enquanto na Turquia há quatro galos para um poleiro: Basaksehir (49 pontos) é líder, perseguido por Trabzonspor, Galatasaray e Sivasspor, todos com 48.