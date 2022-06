Empate a um golo no primeiro amigável da época do V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:48 Facebook

Bruno Duarte marcou para os vitorianos. Bruno Machado festejou pela A. F. Braga

O Vitória de Guimarães empatou a uma bola, nesta manhã de sábado, diante a seleção da Associação de Futebol de Braga, no primeiro amigável da pré-temporada e que teve como palco o relvado da academia vitoriana.



Num amigável com duração de 70 minutos, o brasileiro Bruno Duarte marcou para os vitorianos, correspondendo com sucesso a um passe de Nelson da Luz. Bruno Machado, avançado do Santiago Mascotelos, marcou para a seleção bracarense.



No primeiro ensaio da época, Pepa utilizou Bruno Varela, Matous Trmal, Miguel Maga, Alberto Costa, Jorge Fernandes, Maxwell Woledzi, André Amaro, Afonso Freitas, Hélder Sá, Matheus Índio, Ibrahima Bamba, Dani Silva, Gonçalo Nogueira, Nicolas Janvier, Rochinha, Jota, Nelson da Luz, Rúben Lameiras, Jason Bahamboula, Bruno Duarte e Anderson Silva.

Celton Biai, Antal Bencze, Bruno Gaspar, Mamadou Tounkara, Abdul Mumin e Tiago Silva, em gestão de esforço, ficaram de fora da partida. Tomás Händel permanece aos cuidados do departamento médico.

Para a próxima quinta-feira, 30 de junho, os minhotos defrontam o S. Lourenço do Douro, equipa que irá disputar, amanhã, a final da Taça da Associação de Futebol do Porto.