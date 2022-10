Empate com a Juventus pode dar os oitavos

André bucho Hoje às 23:14 Facebook

Com o empate desta terça-feira em Paris e com a derrota da Juventus na casa do Maccabi Haifa, as contas do Benfica para garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões na próxima jornada são fáceis de fazer.

Com oito pontos somados, os mesmos do PSG, contra os três de Maccabi e da Juve, o triunfo frente aos italianos em Lisboa, no dia 25 de outubro, garante desde já a qualificação.

Mas mesmo que as águias não vençam o emblema de Turim, o empate pode ser suficiente, dependendo do outro jogo do grupo. Para os encarnados seguirem em frente, é preciso que o Maccabi não vença o Paris Saint-Germain.