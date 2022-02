Empate com Sassuolo tira Roma de Mourinho da zona europeia

JN Hoje às 19:14 Facebook

Equipa de José Mourinho evitou a derrota aos 90+5 minutos, mas caiu para o sétimo lugar. Apuramento para a próxima Liga dos Campeões está cada vez mais difícil.

Depois da eliminação da Taça de Itália, a meio da semana, a Roma voltou a marcar passo no campeonato (2-2) e perdeu mais dois pontos na luta por um lugar do top-4 da classificação.

Este domingo, a equipa de José Mourinho marcou primeiro, mas consentiu a reviravolta na segunda parte, com o primeiro golo a deixar Rui Patrício mal na fotografia, e esteve na iminência de ser derrotada pelo Sassuolo. Contudo, uma expulsão aos 78 minutos facilitou o caminho para os romanos chegarem ao empate, que surgiu aos 90+5 minutos, por Cristante, lançado aos 69 minutos para substituir Sérgio Oliveira.

Com este empate, a Roma passa a somar 40 pontos, menos dois do que a Lazio, sexta classificada e primeira equipa em zona de apuramento para as competições europeias da próxima época. Já o quarto lugar, que vale a presença na Liga dos Campeões, está à distância de cinco pontos, diferença que ainda pode aumentar se a Juventus pontuar com a Atalanta.